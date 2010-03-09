Луценко: У ВР йде змагання «оптовиків» з «роздрібними»

Спроба Партії регіонів сформувати нову коаліцію – це «купівля депутатів оптом і вроздріб», сказав у коментарі УНІАН лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО.

«Вже декілька днів і минулого, і нинішнього тижня у парламенті відбувається змагання між тими, хто вже продався вроздріб, і тими, хто хотів би продатися оптом. Опт стоїть дорожче, ніж роздріб, аж до поста прем`єра, різних міністрів…», - сказав він.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що у нього викликає здивування позиція Миколи МАРТИНЕНКА, Давида ЖВАНІЇ, Юрія КОСТЕНКА, Віктора БАЛОГИ й інших лідерів «певних угрупувань НУ-НС», які виступають проти узурпації влади Партією регіонів. «Це саме підтвердження боротьби «оптовиків», які бажають продатися, проти «роздрібних», які це вже зробили. Причому гасло феєричне: "Без нас - це узурпація. Дайте нам портфелі - тоді це порятунок української ідеї", - сказав лідер «Народної самооборони».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «насправді відбувається факт зради політиків, які стали депутатами блокової угоди НУ-НС, де чорним по білому написано: не можна входити в коаліцію з нашими політичними опонентами - Партією регіонів».

Прогнозуючи подальші події в парламенті, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Сьогодні, використовуючи роздрібні «тушки», давно вже куплені Партією регіонів у НУ-НС і БЮТ, представлено антиконституційний метод створення коаліції. Буквально за 2-3 дні ми побачимо і коаліцію, і прем`єра АЗАРОВА, і уряд ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА».

На його думку, це буде «нафталіновий уряд, він прагнутиме бути максимально ефективним, незважаючи на обмеження законодавства і обурення суспільства».

Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що у новообраного президента Віктора ЯНУКОВИЧА є вся повнота концентрації влади, «якої не було з часів КУЧМИ: це і прокуратура, і міліція, і СБУ, і Нацбанк, і суди, і національні телеканали, і більшість Верховної Ради, і, звичайно ж, Кабмін». Така концентрація влади, зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, стала серйозною спокусою для антиконституційних дій.

У той же час він висловив упевненість у тому, що за таких підходів до організації роботи «стабільної роботи на 2,5 роки, як вони (Партія регіонів – УНІАН) розраховують, їм не відпущено».