Тігіпко помітив, що Янукович наступає на ті ж граблі

Лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО вважає, що «безглуздо ставити долю уряду і більшості в залежність від ступеня задоволення апетитів позафракційників». Так він прокоментував прийняття Верховною Радою України закону про внесення змін до Регламенту ВР, які дозволять формувати коаліцію не тільки з фракцій, а й окремих депутатів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, політик вважає, що, «намагаючись зліпити нову коаліцію з порушенням Конституції, команда Віктора ЯНУКОВИЧА здійснює стратегічну помилку. Проголосувавши за зміни умов формування парламентської коаліції, депутати не тільки нехтували нормами Конституції, а й продемонстрували політичне рейдерство в парламенті».

«Дивно, з якою цілеспрямованістю команда В.ЯНУКОВИЧА наступає на ті ж граблі: у 2007 році вони вже втратили владу через те, що намагалися одержати конституційну більшість методами політичної корупції – втягуванням у коаліцію окремих депутатів. Безглуздо ставити долю уряду та більшості в залежність від ступеня задоволення апетитів позафракційників. Де гарантія, що торг з цими депутатами закінчиться їх входженням у коаліцію, і вони не продовжать шантажувати прем`єра і Президента при кожному голосуванні за важливі урядові законопроекти?», - запитує С.ТІГІПКО.

У результаті такий варіант виходу з парламентської безвиході «обійдеться регіоналам дорожче, ніж дострокові вибори», заявив політик.