Ющенко написав Януковичу лист

Лідер партії «Наша Україна», колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з листом, в якому наголосив на необхідності накласти вето на зміни до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”.

Зокрема, в листі В.ЮЩЕНКО відзначає, що 9 березня український парламент за підтримки політичних фракцій Партії регіонів, Комуністичної партії України та Блоку Литвина прийняв зміни до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». Ці зміни передбачають переформування парламентської більшості шляхом коаліції фракцій, а також за рахунок членства у коаліції окремих депутатів Верховної Ради інших політичних сил, що не увійшли в коаліцію фракцій. “Останнє є порушенням імперативної норми Конституції і призведе до нелегітимного формування уряду та його діяльності”, - наголошує В.ЮЩЕНКО.

Він закликає Президента як до гаранта Конституції України “накласти вето на згадані зміни до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» і продемонструвати відданість законності і Конституції України”.