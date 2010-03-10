Тігіпко погодився на пропозицію Януковича
11:55, 10 березня 2010Політика
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Домовилися під час зустрічі
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає кандидатуру Сергія ТІГІПКА найбільш прийнятною на посаду віце-прем’єра в новому уряді України.
Про це повідомляє прес-служба Президента.
«Сергій ТІГІПКО не належить до жодної з парламентських партій. Народ України висловив йому значну підтримку на минулих президентських виборах, підтримавши таким чином зміни і реформи. ТІГІПКО – добра кандидатура для того, щоб керувати економічним блоком», - підкреслив глава держави сьогодні після зустрічі з С.ТІГІПКОМ.
За даними прес-служби, під час зустрічі С.ТІГІПКО погодився працювати в новому уряді.
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