НУ-НС веде з Азаровим коаліційні переговори?
12:28, 10 березня 2010Політика
3754 0
Матвієнко повідомив на бігу
|Анатолій Матвієнко
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат з фракції НУ-НС Анатолій МАТВІЄНКО.
За його словами, переговори розпочались сьогодні о 12.00.
Водночас А.МАТВІЄНКО відмовився назвати прізвища депутатів з фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, які беруть участь в переговорах. Він послався на те, що запізнюється і повідомить всі подробиці після зустрічі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter