НУ-НС веде з Азаровим коаліційні переговори?

Представники фракції “Наша Україна – Народна самооборона” проводять з виконуючим обов’язки голови фракції Партії регіонів Миколою АЗАРОВИМ переговори про створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат з фракції НУ-НС Анатолій МАТВІЄНКО.

За його словами, переговори розпочались сьогодні о 12.00.

Водночас А.МАТВІЄНКО відмовився назвати прізвища депутатів з фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, які беруть участь в переговорах. Він послався на те, що запізнюється і повідомить всі подробиці після зустрічі.