Головний дипломат ЄС сьогодні виголосить програму щодо України

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої і безпекової політики Кетрін ЕШТОН сьогодні виголосить перед Європарламентом свою зовнішньополітичну програму.

Як очікується, ключовими моментами доповіді перед європарламентаріями у Страсбурзі стануть Україна, Балкани, Іран та Близький Схід, а також ініціатива створення нової Європейської дипломатичної служби, повідомляє агентство Reuters.

Британку К.ЕШТОН обрали на посаду Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки в грудні 2009 р. З того часу довкола неї не вщухають дебати, спочатку - щодо недостатньої компетентності, а потім щодо обсягу її повноважень.

Під час минулого вікенду К.ЕШТОН почала боротися з критикою на свою адресу. Виступивши на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в іспанській Кордобі, вона виклала концепцію майбутньої Європейської дипломатичної служби. Її плани, як зазначають численні ЗМІ, отримали широку підтримку.

У дипломатичній сфері ЄС розгортається боротьба за владу, відзначає “Німецька хвиля”. Головні дійові особи - Єврокомісія в особі її президента Жозе Мануеля БАРРОЗУ, Верховний представник та віце-президент Єврокомісії К.ЕШТОН, а також дипломатичні відомства держав ЄС.

Завуальований конфлікт спричинила реформа європейської спільноти, або так звана Лісабонська угода, яка набула чинності кілька місяців тому. Вона передбачає серйозний перерозподіл функцій різних європейських інституцій. Так, за Лісабонською угодою, по суті "міністром закордонних справ ЄС" стає Верховний представник з питань зовнішньої політики та політики безпеки, нині це – К.ЕШТОН. Йому відводиться ключова роль в проведенні зовнішньої політики всієї спільноти. Більше того - глави МЗС вже не беруть обов’язкову участь в самітах ЄС.

У цій боротьбі за вплив репутацію К.ЕШТОН, як це не дивно, ледь не підірвав її візит до Києва 25 лютого на інавгурацію нового Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. Франція розкритикувала К.ЕШТОН за те, що вона поїхала на інавгурацію українського Президента, а не на саміт міністрів оборони ЄС, що проходив у цей же день. У цьому зв’язку міністр закордонних справ Німеччини Ґідо ВЕСТЕРВЕЛЛЄ підтримав Г.ЕШТОН. «Поїхати до України було правильним рішенням. Це я заявляю з усією відповідальністю», - сказав Ґ.ВЕСТЕРВЕЛЛЄ.

«Найближчий місяць має стати великим тестом на її дієздатність», - сказав Reuters один з європейських дипломатів. Наступного тижня К.ЕШТОН відвідає Ізраїль, Західний Берег Річки Йордан, Єгипет, Сирію та Йорданію. Цим має бути надано імпульс близькосхідному врегулюванню з боку ЄС. Ізраїль та Палестинська Автономія ось-ось розпочнуть непрямі переговори за посередництва Сполучених Штатів.