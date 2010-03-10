Тимошенко веліла вважати, що міліція вже вдягнулася

Кабмін велів забути, що протягом 2008-2009 років держава взагалі не купувала форму для міліції. Такий висновок можна зробити з оприлюдненої на урядовому порталі постанови № 241від 2 березня 2010 р. за підписом Юлії Тимошенко.

Документом вносяться зміни до “пункту 3 заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 943 “Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2816; 2009 р., № 45, ст. 1507, № 83, ст. 2823, № 95, ст. 3269; 2010 р., № 5, ст. 200), виключивши слово “МВС”.

Нагадаємо, що пункт 3 постанови, зміненої в останні дні чинного Кабміну в первинній редакції виглядав так(документ можна знайти у базі даних законодавства на сайті ВР):

“Припинити придбання форменного одягу для працівників органів виконавчої влади (крім органів державної виконавчої служби та підрозділів податкової міліції у державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, державних податкових інспекціях у районах, містах (крім мм.Києва та Севастополя) і районах у містах), Генеральної прокуратури України, центрального управління СБУ, апарату управління Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецзв`яку, Державного департаменту з питань виконання покарань і органу управління державною охороною, а також для працівників центрального апарату Міноборони, МВС, МНС, Держмитслужби”.