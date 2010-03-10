Експерт пропонує змінити парламент та арифметику коаліції

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що проведення дострокових парламентських виборів є єдиним конституційним шляхом, здатним підтвердити і зміцнити легітимність нової вертикалі влади, на відміну від змін Регламенту Верховної Ради і формування коаліції неконституційним шляхом.

Про це говориться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

На думку експерта, якщо Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підпише закон про нову редакцію Регламенту ВР, то «можна буде говорити про грубе порушення вищими посадовцями держави Основного Закону, про конституційне беззаконня».

«Неприпустимо, щоб кожна команда, яка приходить до влади, переписувала Конституцію під себе», - додав він.

«Створена таким чином парламентська більшість і відповідна політика нового Президента приречені на неприйняття - як з боку внутрішньої опозиції, так і міжнародних структур і організацій. Для останніх – це виразний сигнал про методи державного управління нової української влади, що перебувають за межами легітимних заходів», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Тому, на думку політолога, в «коаліційній безвиході», що склалася, існує єдиний законний вихід – проведення дострокових парламентських виборів, які «повернуть політичний процес в русло легітимності».

Водночас О.ГОЛОБУЦЬКИЙ припускає, що нова влада побоюється мобілізації на дострокових виборах до парламенту прихильників лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, розчарованих результатом президентської кампанії.

«При такому сценарії арифметики створення коаліції може серйозно змінитися, причому не на користь Партії регіонів», - вважає заступник директора АМС.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Регламенту Верховної Ради, які дозволяють формувати парламентську коаліцію з депутатських фракцій і окремих депутатів.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав цей закон, після чого він був направлений до Адміністрації Президента України на підпис Президенту України В.ЯНУКОВИЧУ.