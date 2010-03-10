Плющ: я буду в коаліції, яка б вона не була

Народний депутат, член фракції “Наша Україна - Народна самооборона” Іван ПЛЮЩ увійде до складу коаліції, ініційованої фракцією Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про І.ПЛЮЩ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я вам однозначно казав раніше і зараз кажу, що я буду в коаліції, яка б вона не була», - сказав він.

За словами І.ПЛЮЩА, коаліція – це не тільки данина моді, а це той механізм, який має допомогти вивести Україну з кризи. «Не можна будувати країну тільки з посад прем’єра, Президента чи ще когось», - сказав депутат від НУ-НС.