НУ-НС скасувала своє сьогоднішнє засідання

14:52, 10 березня 2010
Політика
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Дані секретаріату фракції

Члени фракції “Наша Україна – Народна самооборона” сьогодні ввечері не збиратимуться на своє засідання.

Про це УНІАН повідомили у секретаріаті фракції НУ-НС.

Чергове засідання фракції відбудеться завтра, о 9.00, а не о 18.15 сьогодні, як заявляв член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після зустрічі з представниками Партії регіонів Р.ЗВАРИЧ заявив, що “регіонали” вимагають від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” до кінця дня визначитися зі своєю участю в коаліції.

Він також зауважив, що за попередніми даними сьогодні о 18.15 відбудеться засідання фракції НУ-НС.

 

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