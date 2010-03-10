НУ-НС скасувала своє сьогоднішнє засідання
14:52, 10 березня 2010Політика
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Дані секретаріату фракції
|Роман ЗВАРИЧ
Про це УНІАН повідомили у секретаріаті фракції НУ-НС.
Чергове засідання фракції відбудеться завтра, о 9.00, а не о 18.15 сьогодні, як заявляв член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні після зустрічі з представниками Партії регіонів Р.ЗВАРИЧ заявив, що “регіонали” вимагають від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” до кінця дня визначитися зі своєю участю в коаліції.
Він також зауважив, що за попередніми даними сьогодні о 18.15 відбудеться засідання фракції НУ-НС.
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