Експерти вважають, що Янукович піде слідами Кучми

Експерти вважають, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проводитиме багатовекторну політику, як колись Леонід КУЧМА. Про це свідчать результати експертного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна після візиту В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя.

Опитування було присвячене тому, наскільки ефективно новий Президент України зможе надалі розвивати відносини України з Європейським Союзом.

Заступник представника України при Європейському Союзі Василь ФІЛІПЧУК вважає основним завданням нового Президента України вкотре продемонструвати європейському співтовариству той імідж, який у нього є, – людину, яка не говорить, а робить. «Це дійсно може дозволити йому (В.ЯНУКОВИЧУ) мати нормальні відносини з таким важливим партнером, як ЄС, принаймні, найближчі кілька років. Абсолютно впевнений, що досягнуті домовленості – не лише слова, а будуть дії. Це єдине, завдяки чому цей візит був настільки успішним. Тому що всі знають про те, що ми впродовж останніх кількох років тільки говорили, а реально нічого зроблено не було», - вважає В.ФІЛІПЧУК. Він також відзначив, що в європейських інституціях сьогодні існують вельми позитивні очікування щодо дій нової української влади найближчими місяцями. «Кожне рішення переходитиме в зону практичного втілення, почнеться реальна робота. Я особисто в цьому аніскільки не сумніваюся», - сказав В.ФІЛІПЧУК.

Керівник підкомітету з питань зовнішньоекономічних зв`язків і трансграничної співпраці Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, член фракції БЮТ Ігор ГРИНІВ зазначив, що жодного скільки-небудь проектного рішення після візиту В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя не побачив, а тому йому складно судити про те, чого новий Президент зможе досягти надалі. «Декларації, які хотів почути від В.ЯНУКОВИЧА Брюссель, в принципі було зроблено. Але, крім слів, у Брюсселі нічого так і не було досягнуто. Я думаю, правління В.ЯНУКОВИЧА дуже нагадуватиме правління Леоніда КУЧМИ, коли постійно робитимуться в один і в інший бік багатовекторні сигнали. Але крім сигналів, реальної політики не буде», - вважає І.ГРИНІВ.

Керівник підкомітету з питань контролю за здійсненням зовнішніх зв`язків Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, член фракції НУ-НС Андрій ПАРУБІЙ також вважає, що заяви з боку В.ЯНУКОВИЧА у Брюсселі мали декларативний характер. «Наведу один приклад. У Європі він заявив, що одним із своїх особистих завдань вважає безвізовий режим для українців в Європі. Логічним кроком після цього мало б стати порушення в Москві питання про демаркацію українсько-російського кордону. У Росії ж, замість того, щоб обговорювати ці питання, В.ЯНУКОВИЧ почав роздавати обіцянки про скасування указів стосовно Бандери і Шухевича, й давати інші обіцянки, вигідні Росії. Але які, фактично, не мають нічого спільного з його заявами в Брюсселі і не мають нічого спільного, власне, з тією перспективою, яка була ним позначена і озвучена в Брюсселі», - вважає А.ПАРУБІЙ.

На його думку, багатовекторна політика нового Президента України зводитиметься до того, що в Європі декларуватимуться гасла, а реальним буде прагнення задовольнити зовнішні пріоритети Росії на території України. «Хотілося б, щоб було інакше. Хотілося б, щоб В.ЯНУКОВИЧ відчув себе керівником незалежної держави, а не сателіта Росії. Але, на жаль, сьогодні його слова і дії в Брюсселі й Москві, швидше, взаємно виключають один одного», - вважає А.ПАРУБІЙ.

Заступник члена Постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, член Партії регіонів Володимир ВЕЧЕРКО, навпаки, впевнений, що відносини України і ЄС з Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ складатимуться позитивно. «Євросоюз і хотів таких відносин, щоб Україна була багатовекторною країною. Щоб вона не втрачала відносин і з Російською Федерацією - тому що це невигідно для Європейського Союзу. Лінії електропередач, газотранспортна система, нафтопровід – все проходить транзитом через Україну. І природно, Європейському Союзу хотілося, щоб Україна більше схилялася начебто до Європейського Союзу, але мала багатовекторну політику з Російською Федерацією, Білоруссю. Ця політика і вибудовуватиметься. І це буде нормально, це позитивно і це вітається в Європі. Жодних ускладнень немає і бути не може», - вважає В.ВЕЧЕРКО.