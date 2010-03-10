Мороз думає, що якщо дуже треба, то Конституцію можна й порушити

Колишній голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає, що можна йти на порушення Конституції, якщо ситуація безвихідна. Про це він сказав УНІАН, коментуючи прийняття депутатами змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». Ці зміни передбачають переформування парламентської більшості шляхом коаліції фракцій, а також за рахунок членства у коаліції окремих депутатів, хоча є роз’яснення Конституційного Суду України, що коаліцію можуть формувати лише фракції.

Зокрема, О.МОРОЗ вважає, що поки “буде звернення до Конституційного Суду щодо законності чи незаконності цих змін до закону про Регламент, можна буде тим часом реалізувати потребу створення уряду, виконавчої влади і так далі”.

За словами О.МОРОЗА, тих, хто приймали ці зміни, можна зрозуміти. Бо по-іншому вийти з “глухого кута, у якому сьогодні опинилася Україна, парламент і уряд, неможливо... Тож, судячи з усього, конституційним шляхом вирішити це питання не можна”.

Водночас він зауважив, що було б краще піти конституційним шляхом створення коаліції або піти на перевибори, але “якщо ці обидва шляхи неможливі, тоді шукається паліатив, який допоможе сьогодні розв’язати проблему”. “А потім, - сказав О.МОРОЗ, - можна отримати висновки КС: відповідає це Конституції чи ні. Як на мене, то не відповідає”.