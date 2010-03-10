Ющенко назвав Тимошенко «політичною вдовою»
«Де сьогодні Мороз, де буде завтра Литвин?»,
Блок Юлії Тимошенко не належить до патріотичних сил. Про це заявив лідер «Нашої України» Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі з інтелігенцією у Львові, коментуючи заклик Ю.ТИМОШЕНКО про об`єднання всіх національно-патріотичних сил під проводом БЮТ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нащої України”, В.ЮЩЕНКО сказав, що БЮТ - це політична сила, до якої “входять портнови, губські, ляшки, Лозинські”, і наголосив, що “це не ті патріоти, які формують український погляд”.
В.ЮЩЕНКО також назвав Ю,ТИМОШЕНКО «політичною вдовою», «адже всі політичні сили, які опинялися поруч з нею, рано чи пізно горіли». Він зокрема навів приклади ПРП, Руху, Народної Самооборони, ХДС.
«Де сьогодні МОРОЗ, де буде завтра ЛИТВИН?», - запитав він у присутніх.
Лідер «Нашої України» з жалем констатував, що люди, які зараз представляють ці сили, паразитують на патріотичному рухові.