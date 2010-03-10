Ющенко звернеться до нації про непокору

Лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО стурбований тим, що у парламенті може бути створена неконституційна більшість. Про це він заявив під час зустрічі з інтелігенцією у Львові, повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”.

В.ЮЩЕНКО заявив: «Якщо Президент (Віктор ЯНУКОВИЧ) піде такою дорогою, я звернуся до нації про непокору».

При цьому він також відзначив, що теоретично існують варіанти виходу із парламентської кризи. Зокрема, за словами В.ЮЩЕНКА, може бути створена коаліція Партії регіонів і БЮТ, «але це був би найсильніший московський проект».

«Якби В.ЯНУКОВИЧ довіряв Юлії ТИМОШЕНКО, сьогодні у парламенті була би коаліція 300 депутатів», - вважає лідер «Нашої України». «Але я бачу, що В.ЯНУКОВИЧ не хоче повторювати тієї основної помилки, яку зробив В.ЮЩЕНКО», - додав він.

Другим виходом із кризи, на переконання В.ЮЩЕНКА, теоретично могла би стати коаліція Партії регіонів і НУ-НС. «Але це непросто, бо сісти з «Нашою Україною» за переговори – це значить пройти ідеологічну дискусію», - наголосив її лідер. Він звернув увагу, що треба розпочати цю дискусію з НАТО, з Чорноморського Флоту і закінчити гуманітарним блоком і мовним питанням.

Водночас він підкреслив, що це не прості переговори, але для цього існує політика. «Для цього потрібні політичні компроміси та публічна угода», - зауважив В.ЮЩЕНКО. При цьому він висловив припущення, що такого бажання у Партії регіонів немає.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ сьогодні підписав Закон «Про внесення змін до ст. 61 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».

В.ЮЩЕНКО перед цим направив листа до В.ЯНУКОВИЧА, в якому закликав Президента не підписувати цей закон, бо він порушує Конституцію.