Тимошенко: Конституція і закон тепер нічого не варті

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що з підписанням Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ змін до Закону "Про Регламент Верховної Ради" про новий порядок формування коаліції влада України стає нелегітимною.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.

"Сьогодні ЯНУКОВИЧ все ж таки підписав антиконституційний закон про формування коаліції. З цієї хвилини стало зрозуміло, що гаранта Конституції у України немає. А світу всьому стало зрозуміло, що Конституція і закон з цих пір в Україні нічого не варті”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, “на жаль, сьогодні і коаліція, і уряд будуть формуватися шляхом обману, підкупу, шантажу, зради”.

“Якщо буде сформована коаліція і уряд на основі цього неконституційного закону, то в Україні буде незаконна коаліція, незаконний уряд, Україна не буде мати легітимної влади”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

“Дуже шкода, що ЯНУКОВИЧ з цього починає", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня парламент прийняв зміни до закону про Регламент ВР, які передбачають переформування парламентської більшості шляхом коаліції фракцій, а також за рахунок членства у коаліції окремих депутатів ВР інших політичних сил, що не увійшли в коаліцію фракцій.

Сьогодні, 10 березня, В.ЯНУКОВИЧ підписав цей закон.