Люди Луценка кличуть НУ-НС в опозицію

Депутатська група «Народна самооборона», що входить до складу фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, наполягатиме на переході фракції в опозицію та створенні об’єднаної опозиції у Верховній Раді.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від групи «Народна самооборона» Володимир АР’ЄВ.

За його словами, єдиної консолідованої позиції у фракції НУ-НС щодо переходу в опозицію немає, однак більшість депутатів виступають саме за опозиційну діяльність.

Водночас він припустив, що деякі депутати від НУ-НС все ж можуть увійти до складу коаліції на чолі із Партією регіонів. «Але група «Народна самооборона» буде наполягати на тому, щоб у Верховній Раді була створена єдина потужна опозиція, яка б координувала свої дії», - сказав В.АР’ЄВ.