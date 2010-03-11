Суд повернув Смєшку його дипломатичний ранг

Київський апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА на рішення Київського окружного адміністративного, який визнав неправомірним указ Президента України від 29 жовтня 2007 року про позбавлення дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного посла колишнього голови СБУ Ігоря СМЕШКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнської громадської організації «Сила і Честь», яку очолює І.СМЕШКО.

За інформацією прес-служби, «10 березня 2010 року Постановою Київського апеляційного адміністративного суду залишена без задоволення апеляційна скарга колишнього Президента України В.ЮЩЕНКА та підтверджена попередня Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 18 листопада 2009 року, якою суд скасував Указ Президента В.ЮЩЕНКА від 29 жовтня 2007 року №1025/2007 «Про скасування Указу Президента України від 22 січня 2004 року №67 «Про присвоєння Ігорю Смешку дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла».

Таким чином, відзначили у прес-службі, суд другої інстанції підтвердив правомірність присвоєння І.СМЕШКУ в 2004 році дипломатичного рангу та визнав, що колишній Президент України В.ЮЩЕНКО свого часу протиправно і з порушенням діючої Конституції України і законів України позбавив його цього звання.