У кулуарах ВР вже знають імена віце-прем’єр-міністрів

Перший - Клюєв?

У кулуарах Верховної Ради обговорюють претендентів на посади віце-прем’єр-міністрів України. Як передає кореспондент УНІАН, так, претендентом на посаду першого віце-прем’єр-міністра називають Андрія КЛЮЄВА, віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань - Володимира СЕМИНОЖЕНКА, віце-прем’єр-міністра з регіональної політики - Віктора ТИХОНОВА, віце-прем’єр-міністра з економічних питань - Сергія ТІГІПКА.

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