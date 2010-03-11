БЮТ сьогодні зробить заяву

Фракція БЮТ сьогодні оголосить про перехід в опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, уже підписано протокол засідання фракції БЮТ і буде зроблено відповідне оголошення.

«Наша фракція іде в опозицію до політичного курсу коаліції, а також тієї влади, яка буде сформована», - сказав він.

А.КОЖЕМ’ЯКІН також додав, що триває формування опозиційного уряду, про створення якого буде оголошено одразу після формування Кабінету міністрів.