БЮТ сьогодні зробить заяву
10:57, 11 березня 2010Політика
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Протокол уже підписано
Фракція БЮТ сьогодні оголосить про перехід в опозицію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.
За його словами, уже підписано протокол засідання фракції БЮТ і буде зроблено відповідне оголошення.
«Наша фракція іде в опозицію до політичного курсу коаліції, а також тієї влади, яка буде сформована», - сказав він.
А.КОЖЕМ’ЯКІН також додав, що триває формування опозиційного уряду, про створення якого буде оголошено одразу після формування Кабінету міністрів.
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