У Верховній Раді чекають Януковича
11:09, 11 березня 2010Політика
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Герман каже, що Кабмін сформують сьогодні
|Ганна Герман
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.
Вона наголосила, що кандидатура М.АЗАРОВА була розглянута коаліцією і запропонована Президенту.
«Президент цю кандидатуру розглянув і найближчим часом прибуде до Верховної Ради, аби офіційно представити її у сесійній залі», - сказала вона.
Г.ГЕРМАН також наголосила, що сьогодні остаточно буде сформований весь склад Кабінету міністрів.
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