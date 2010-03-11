У Верховній Раді чекають Януковича

11:09, 11 березня 2010
Політика
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Герман каже, що Кабмін сформують сьогодні

Ганна Герман
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вже найближчим часом прибуде до Верховної Ради, аби офіційно внести кандидатуру Миколи АЗАРОВА на посаду прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.

Вона наголосила, що кандидатура М.АЗАРОВА була розглянута коаліцією і запропонована Президенту.

«Президент цю кандидатуру розглянув і найближчим часом прибуде до Верховної Ради, аби офіційно представити її у сесійній залі», - сказала вона.

Г.ГЕРМАН також наголосила, що сьогодні остаточно буде сформований весь склад Кабінету міністрів.

 

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