У Верховній Раді чекають Януковича

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вже найближчим часом прибуде до Верховної Ради, аби офіційно внести кандидатуру Миколи АЗАРОВА на посаду прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.

Вона наголосила, що кандидатура М.АЗАРОВА була розглянута коаліцією і запропонована Президенту.

«Президент цю кандидатуру розглянув і найближчим часом прибуде до Верховної Ради, аби офіційно представити її у сесійній залі», - сказала вона.

Г.ГЕРМАН також наголосила, що сьогодні остаточно буде сформований весь склад Кабінету міністрів.