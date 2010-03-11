Герман вже хотіла йти з Адміністрації назад у ВР
11:11, 11 березня 2010Політика
6848 0
"Проте відбулися такі події..."
|Ганна ГЕРМАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу.
«Як депутат я проголосую сьогодні за новий уряд, за нову коаліцію і здам мандат сьогодні», - сказала вона.
При цьому Г.ГЕРМАН зауважила, що після певного періоду роботи на посаді заступника глави Адміністрації Президента хотіла повернутися на роботу до Верховної Ради. Проте відбулися такі події, за словами Г.ГЕРМАН, які переконали її, що її робота потрібна Президенту на посаді заступника глави АП.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter