Герман вже хотіла йти з Адміністрації назад у ВР

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН обіцяє здати свій депутатський мандат уже сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу.

«Як депутат я проголосую сьогодні за новий уряд, за нову коаліцію і здам мандат сьогодні», - сказала вона.

При цьому Г.ГЕРМАН зауважила, що після певного періоду роботи на посаді заступника глави Адміністрації Президента хотіла повернутися на роботу до Верховної Ради. Проте відбулися такі події, за словами Г.ГЕРМАН, які переконали її, що її робота потрібна Президенту на посаді заступника глави АП.