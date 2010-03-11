Азаров назвав своє головне завдання

Найголовніше завдання на сьогодні – розробити і ухвалити реалістичний бюджет.

Про це сказав кандидат на посаду прем’єр-міністра України Микола АЗАРОВ під час виступу в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, М.АЗАРОВ зазначив, що саме «через бюджет буде розпочато вирішення ключового завдання – ліквідація бідності».

Він наголосив, що ухвалення бюджету розблокує вирішення багатьох інших питань, а також підготовку до Євро-2012. Він підкреслив, що не потрібно забувати, що третина місцевих бюджетів «дотаційні більше як на 90%».

М.АЗАРОВ виголошував промову українською мовою.