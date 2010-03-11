Політолог: це буде уряд-камікадзе

Політолог Ігор ЖДАНОВ прогнозує, що новий уряд буде виконувати технічну функцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Цей уряд буде технічним, це буде уряд-камікадзе», - сказав І.ЖДАНОВ.

На його думку, новий Кабінет міністрів буде намагатись проводити антикризові непопулярні рішення.

Прогнозуючи, що новим прем’єр-міністром стане Микола АЗАРОВ, експерт зазначив, що таким чином його «хочуть спалити». Він пояснив, що для цього політика існують, окрім економічних загроз, також і політичні, оскільки парламентська коаліція була сформована у неконституційний спосіб.

Разом з тим, І.ЖДАНОВ додав, що у випадку, якщо уряду вдасться стабілізувати економічну ситуацію в Україні, то можна прогнозувати, що склад коаліції доповниться й іншими депутатами.