Чи потрібна країні така коаліція? (опитування)

75,4% українців не підтримують створення нової парламентської коаліції, якщо при цьому буде порушена Конституція України. Про це свідчать результати телефонного опитування «Чи потрібна країні коаліція?», проведеного Інститутом Горшеніна 9-10 березня цього року.

Згідно з результатами опитування, абсолютно впевнені в тому, що Основний закон країни не можна порушувати ні за яких обставин - 68,6% респондентів, скоріше впевнені в цьому – 6,8% опитаних.

Експерти зазначають, що їхня робоча гіпотеза про те, що «більшість громадян України байдуже ставляться до порушень Конституції України й законодавства» - не підтвердилася. В Інституті Горшеніна звертають увагу, що лише кожен шостий респондент - 15,3% - підтримує створення нової коаліції, навіть якщо заради цього буде порушена Конституція. З них 7,4% опитаних таку коаліцію підтримують точно, а 7,9% - скоріше підтримують. Важко відповісти на це запитання 9,3% громадян.

Водночас, 63% українців переконані в необхідності створення коаліції у Верховній Раді України, тому що саме парламентська більшість повинна ухвалювати важливі для країни рішення й нести за них відповідальність.

Як відзначають експерти, лише чверть респондентів (25,3%) вважають, що створення коаліції нічого не дасть Україні, оскільки це лише політичні ігри. Важко відповісти на це запитання 11,6% опитаних.

При цьому майже половина опитаних українців - 48,3% - не вірять у те, що нова парламентська коаліція працюватиме ефективно. Вірять у це тільки близько третини респондентів - 35,5%, а 16,2% - важко відповісти.

Всього за випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України, в Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.