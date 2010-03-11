Тимошенко назвала винних у тому, що вона не виконала «Український прорив»

Екс-прем’єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд не зміг в повній мірі виконати програму «Український прорив» через запровадження конституційної реформи і протидію екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Конституційна реформа вщент зруйнувала вертикаль виконавчої влади, і в кризу країна опинилася некерованою з точки зору розбалансованості, руйнації виконавчої вертикалі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, на її думку, якби демократична команда була об’єднаною, ті проблеми, створені через конституційну реформу, можна було б подолати.

«Головна причина, яка політично завадила фундаментальному формуванню країни – це якраз позиція Президента Віктора ЮЩЕНКА, який з перших днів усвідомив і відчув мене не як партнера, не як людину, яка може спільно будувати стратегію розвитку держави, а він сприймав мене як головного конкурента на наступних президентських виборах», - пояснила вона.

Лідер БЮТ переконана, що В.ЮЩЕНКО саме через це створював перешкоди для ефективної діяльності уряду. Зокрема, уточнила Ю.ТИМОШЕНКО, йдеться про виведення зі складу демократичної коаліції депутатів фракції НУ-НС, яка була пропрезидентською фракцією.

Крім того, за її словами, Національний Банк України також працював проти уряду, “підриваючи кожен його крок”. «Все це було заради ефемерної перемоги на президентських виборах, і це не дало можливості об’єднати демократичну команду», - вважає вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що новий склад Кабінету Міністрів починає свою роботу за відсутності будь-яких заборгованостей з соціальних виплат.