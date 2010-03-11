Тимошенко дала пораду Януковичу

Екс-прем’єр-міністр, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО визначила вісім головних пріоритетів діяльності опозиційного уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, за її словами, йдеться про продовження антикризових програм, зміцнення енергетичної незалежності, ефективний розвиток аграрного сектору, реформування сфери освіти, а також місцевого самоврядування.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що її уряд під час своєї діяльності здійснював 17 антикризових програм, завдяки яким була закладена основа для виходу України з кризи. «Ми боролися за кожну галузь», - підкреслила вона.

«Я хочу порадити В.ЯНУКОВИЧУ, щоб він зберіг на 2010-й рік темп зростання ВВП 11,8%. Якщо він це зробить – це буде захистом для економіки. І все, що треба робити нашій політичній команді, щоб допомогти в цьому, ми будемо допомагати, тому що ми відрізняємося від ющенків, януковичів, литвиних тим, що ми не будемо працювати проти країни заради здобутку сумнівних політичних успіхів. Ми не будемо працювати чим гірше, тим краще, так як вони працювали останні два роки», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також нагадала, що завдяки її уряду був ліквідований інститут посередництва при постачання природного газу в Україну, також створено запас природного газу в обсязі 27 млрд. кубічних метрів, а також повернули у державну власність стратегічні енергетичні родовища. «Я буду дуже пильно слідкувати, щоб все це знову не було розібрано по рукам «славною українською олігархією», - підкреслила вона.