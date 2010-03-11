Тимошенко не може очолити опозиційний уряд де-юре
14:07, 11 березня 2010Політика
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Кириленко пояснив нюанси
|Іван КИРИЛЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.
За його словами, поки що тривають консультації щодо кандидатур до складу «уряду майбутнього». «Регламент, на жаль, передбачає, що очолює уряд народний депутат, але нам нічого не заважає мати почесного голову уряду», - сказав І.КИРИЛЕНКО. При цьому він додав, що «уряд буде очолювати де-факто Юлія ТИМОШЕНКО».
І.КИРИЛЕНКО також висловив переконання, що до складу «уряду майбутнього» увійдуть не тільки представники БЮТ, але і представники інших політичних сил, що готові будуть працювати в об’єднаній опозиції.
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