Тимошенко не може очолити опозиційний уряд де-юре

Регламент Верховної Ради передбачає, що опозиційний уряд може очолювати лише народний депутат, однак фактично його головою все одно буде лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, поки що тривають консультації щодо кандидатур до складу «уряду майбутнього». «Регламент, на жаль, передбачає, що очолює уряд народний депутат, але нам нічого не заважає мати почесного голову уряду», - сказав І.КИРИЛЕНКО. При цьому він додав, що «уряд буде очолювати де-факто Юлія ТИМОШЕНКО».

І.КИРИЛЕНКО також висловив переконання, що до складу «уряду майбутнього» увійдуть не тільки представники БЮТ, але і представники інших політичних сил, що готові будуть працювати в об’єднаній опозиції.