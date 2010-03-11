Тимошенко попередила Януковича про «три важливі речі»

Лідер БЮТ, екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє жорсткий спротив у разі відновлення тіньової приватизації стратегічних енергетичних об’єктів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я хочу попередити Віктора ЯНУКОВИЧА про три важливі речі. Я не дозволю йому створити газотранспортний консорціум. Газотранспортна система залишатиметься у державній власності і буде робити сильною Україну на світовій арені», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також попередила Президента України В.ЯНУКОВИЧА про неприпустимість повернення 11 млрд. кубічних метрів природного газу одному із співвласників «РосУкрЕнерго» Дмитру ФІРТАШУ.

«Якщо у нього підніметься рука забрати 11 млрд. кубічних метрів газу, який нібито належить «РосУкрЕнерго», і які були своєчасно повернуті державі, я хочу, щоб він знав, що ми будемо боротися за те, щоб він відповідав за те, що забирає у держави її стратегічні запаси природного газу. І за це він, рано чи пізно, буде відповідати», - додала вона.

«І третє, це теж попередження непросте. Якщо вони тільки піднімуть руку на чорну приватизацію шельфу Чорного моря, Сахалінського родовища, інших стратегічних родовищ нафти і газу, і зробить це всупереч державним інтересам, що, до речі, не дасть можливості зберігати ціну на газ – він буде мати справу з опозицією досить жорстку», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.