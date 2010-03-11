Путін вже привітав Азарова

Голова уряду Росії Володимир ПУТІН направив вітальну телеграму Миколі АЗАРОВУ з нагоди призначення на посаду прем`єр-міністра України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду РФ.

«Розраховую на найтіснішу і конструктивнішу спільну роботу з Вами і очолюваним Вами урядом у руслі зміцнення багатопланових зв`язків між нашими державами. Упевнений, це повною мірою відповідає корінним інтересам братніх народів Росії і України», йдеться у телеграмі.

В.ПУТІН побажав М.АЗАРОВУ успішної і плідної діяльності «на важливому державному посту».