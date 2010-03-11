Путін вже привітав Азарова
14:54, 11 березня 2010Політика
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Розраховує на конструктивну роботу
Голова уряду Росії Володимир ПУТІН направив вітальну телеграму Миколі АЗАРОВУ з нагоди призначення на посаду прем`єр-міністра України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду РФ.
«Розраховую на найтіснішу і конструктивнішу спільну роботу з Вами і очолюваним Вами урядом у руслі зміцнення багатопланових зв`язків між нашими державами. Упевнений, це повною мірою відповідає корінним інтересам братніх народів Росії і України», йдеться у телеграмі.
В.ПУТІН побажав М.АЗАРОВУ успішної і плідної діяльності «на важливому державному посту».
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