Янукович втішив Порошенка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ представив колективу МЗС нового міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент побажав новому міністру і колективу зовнішньополітичного відомства успіхів у роботі.

«Хотів би побажати Костянтину Івановичу разом з цим славетним колективом успіхів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент також подякував попередньому міністру закордонних справ Петру ПОРОШЕНКУ, який «у складний час очолив МЗС і зробив свій позитивний внесок» у роботу міністерства.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що П.ПОРОШЕНКО має серйозний потенціал і, «безумовно, ми з ним ще попрацюємо на користь країни».

Представляючи К.ГРИЩЕНКА, Президент відзначив, що він є відомим не тільки в Україні, а й у світі дипломатом. За словами Президента, необхідно зробити так, щоб Україна відновила свої позиції в світі.

Як відомо, до останнього часу К.ГРИЩЕНКО перебував на посаді посла України у Російській Федерації.