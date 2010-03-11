Янукович втішив Порошенка
Президент представив нового міністра
|Костянтин ГРИЩЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, Президент побажав новому міністру і колективу зовнішньополітичного відомства успіхів у роботі.
«Хотів би побажати Костянтину Івановичу разом з цим славетним колективом успіхів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Президент також подякував попередньому міністру закордонних справ Петру ПОРОШЕНКУ, який «у складний час очолив МЗС і зробив свій позитивний внесок» у роботу міністерства.
При цьому В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що П.ПОРОШЕНКО має серйозний потенціал і, «безумовно, ми з ним ще попрацюємо на користь країни».
Представляючи К.ГРИЩЕНКА, Президент відзначив, що він є відомим не тільки в Україні, а й у світі дипломатом. За словами Президента, необхідно зробити так, щоб Україна відновила свої позиції в світі.
Як відомо, до останнього часу К.ГРИЩЕНКО перебував на посаді посла України у Російській Федерації.