Тимошенко затикає рота Ющенку

Лідер БЮТ, екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО не має права залишатися у політиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я думаю, що він (ЮЩЕНКО) не має права взагалі залишатися у політиці, він не має права сьогодні будь-які свої думки оголошувати, тому що так, як він перекреслив право України стати європейською демократичною державою, провести справжні реформи, жоден політик так не працював проти України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, заклик В.ЮЩЕНКА оголосити акцію непокори є демонстрацією його бажання на наступних парламентських виборах отримати «свої 3%».

«Доти, поки не стало відомо, що він не буде прем’єр-міністром в уряді ЯНУКОВИЧА, він сидів і тихо чекав, поки йому видадуть дачу і не запропонують прем’єр-міністра. А зараз, коли вже стало зрозуміло, що він прем’єром не буде, а дачу, можливо, вже отримав, після того він може піднімати голос в опозиції. Мені хотілось би, щоб такі подвійні стандарти якраз саме суспільство розгадувало і не йшло за такими подвійними стандартами, коли антиукраїнська діяльність прикривається проукраїнськими гаслами», - додала вона.

«Більшого удару, ніж завдав ЮЩЕНКО Україні, не завдавав навіть КУЧМА. Він зруйнував усе, починаючи з тих часів, коли проводилися акції «Повстань, Україно!» та «Україна без Кучми», Форуму національного порятунку, все це готувало суспільство до успішного проведення виборів Президента проти «кучмізму», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи буде запропоновано В.ЮЩЕНКУ приєднатися до опозиції на чолі з Ю.ТИМОШЕНКО, лідер БЮТ зазначила: «Я думаю, що ЮЩЕНКУ потрібно піти з політики, і чим швидше, тим краще».