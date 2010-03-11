Посол США повторив для Януковича слова Обами і Клінтон

Сполучені Штати Америки готові працювати з новим українським урядом, заявив Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Джон ТЕФФТ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Сімферополі він сказав журналістам: «Ми готові співпрацювати з Президентом ЯНУКОВИЧЕМ, готові співпрацювати з новим урядом, і ми сподіваємося, що і надалі здійснюватимуться реформи, які підуть на благо Україні, її економіці, її суспільству».

Дж.ТЕФФТ зазначив, що його слова - повторення заяв Президента США Барака ОБАМИ і держсекретаря США Хіларі КЛІНТОН.