Янукович розказав міліції про хронічну проблему

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за підвищення компетентності працівників органів внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час представлення нового міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА колективу МВС.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, хронічною проблемою є нереагування міліції на скарги громадян про злочини.

Президент зазначив, що також необхідно позбутися практики штучного збільшення кількості розкритих справ за рахунок розслідування малозначущих злочинів, разом з тим, необхідно збільшити відсоток розкриття резонансних справ.