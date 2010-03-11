Тимошенко про репресії, ілюзії та мільярдні статки

Лідер БЮТ, екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ намагатиметься перенести ще не одні вибори в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«У мене немає сумнівів, що він (ЯНУКОВИЧ) буде ще не одні вибори намагатися відкласти, так як це він зробив з виборами до місцевих рад», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, на її думку В.ЯНУКОВИЧ пробуватиме створити на основі центральних телевізійних каналів пропагандистську машину.

«Я переконана, що він задіє силові структури для того, щоб чинити репресії над опозицією. У мене немає сумнівів і в цьому він не буде оригінальний по відношенню до свого батька – КУЧМИ», - прогнозує вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також вважає, що новий Президент України В.ЯНУКОВИЧ буде здійснювати кадрові призначення керівництва державних адміністрацій з метою узурпувати владу.

«Все це він спрямує для того, щоб примножити мільярдні статки свого оточення. У мене немає ілюзій відносно того, хто прийшов до влади. Я абсолютно точно переконана, на підприємствах, якими вони володіють, не будуть підвищені до європейського рівня заробітні плати, я переконана, що вони знайдуть можливість як не підвищити соціальні стандарти і по суті ввести людей ще раз в оману. Я думаю, що ілюзії дуже швидко зникнуть і у тих, хто чомусь віддав голоси В.ЯНУКОВИЧУ», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.