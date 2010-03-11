Звернення Януковича до народу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що не пошкодує сил, щоб довести народу України, що він не помилився у своєму виборі.

Про це йдеться у зверненні глави держави до українського народу, повідомляє прес-служба.

“Після п’яти років безплідних дискусій і руйнівних протистоянь, які коштували Україні того, що держава втратила практично усі економічні та соціальні надбання, здобуті як у складі СРСР, так і за час Незалежності, перед нами відкрилася перспектива повернутися на шлях розвитку і прогресу”, - говориться у зверненні.

Глава держави зазначив: “Можливо, самим Провидінням було передбачено, щоб Україна до кінця випила гірку чашу розбрату і взаємного поборювання”.

“Злидні і борги, зруйнована економіка і фінансова система, розколоте суспільство і загальна зневіра – ось який краєвид відкрився перед нами після п’яти років блукань по пустелі, якою нас водили фальшиві пророки”, - зауважив В.ЯНУКОВИЧ і додав: “Однак, тримаючи нас у своїй опіці, Господь дав нам шанс врятувати нашу державу”.

“Уповноважені народом застосовувати усі інститути влади заради процвітання України, володіючи відповідним мандатом довіри, ми готові доповісти громадянам України, що період руїни відходить в історію”, - запевнив Президент.

“Ми доповідаємо народу України, що в парламенті знайшлися здорові сили, здатні поставити інтереси держави вище власних амбіцій. Сьогодні у стінах Верховної Ради оголошено про створення нової коаліції, яка бере на себе усю повноту відповідальності за виведення країни з політичної та соціально-економічної кризи”, - йдеться далі у зверненні. При цьому нагадується. що “коаліція негайно запропонувала новий уряд, до складу якого увійшли високопрофесійні і відповідальні фахівці”.

“Як Глава держави я беру на себе відповідальність за рішення, які дали нам можливість приступити до роботи у максимально стислі терміни”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ і додав: “Хочу доповісти народу України, що я керуюся виключно національними інтересами держави”.

На його переконання, “стан, у якому перебуває Україна, вимагає діяти швидко і рішуче, і я прийняв цей виклик”.

Він зазначив, що “сьогодні з високої трибуни Верховної Ради” представив голову нового уряду, міністрів закордонних справ, оборони та голову Служби безпеки України. “Сьогодні парламент дав мандат довіри всьому уряду України”, - зазначив глава держави. Він підкреслив: “Я вірю в наш успіх і не пошкодую сил, щоб довести народу України, що він не помилився у своєму виборі”.

“Наш шлях буде нелегким, але так Господь влаштував цей світ: після руйнівних війн приходить довгожданий мир і час творити. Тож беремося до роботи! З Богом!”, - йдеться у зверненні глави держави до українського народу.