Тимошенко: опозиційний уряд буде готовий найближчим часом
20:49, 11 березня 2010Політика
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«Я працюватиму лідером опозиції»
Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір вже найближчим часом сформувати опозиційний уряд.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.
«Я працюватиму лідером опозиції, лідером політичної партії, яку я очолюю («Батьківщина» - УНІАН), лідером блоку, який я очолюю, а крім того, ми сформуємо опозиційний уряд найближчим часом, і я працюватиму в опозиційному уряді, захищаючи Україну. Моя професійна діяльність – це політика», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
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