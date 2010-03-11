Тимошенко: опозиційний уряд буде готовий найближчим часом

Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір вже найближчим часом сформувати опозиційний уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Я працюватиму лідером опозиції, лідером політичної партії, яку я очолюю («Батьківщина» - УНІАН), лідером блоку, який я очолюю, а крім того, ми сформуємо опозиційний уряд найближчим часом, і я працюватиму в опозиційному уряді, захищаючи Україну. Моя професійна діяльність – це політика», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.