Народний рух: рішення Азарова не матимуть юридичної сили

Сьогоднішнє обрання нового уряду на чолі з Миколою АЗАРОВИМ є незаконним, заявляє голова Київської міської організації Народного Руху України, народний депутат Олександр ЧОРНОВОЛЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НРУ, він наголосив, що всі рішення нового уряду не матимуть юридичної сили, оскільки нова коаліція, яка сьогодні призначила прем’єр-міністра і склад Кабінету міністрів, є нелегітимною.

«Конституція передбачає створення коаліції виключно фракціями, кількість депутатів яких у сумі має бути більше 226-ти. Участь окремих депутатів виключена. Нові зміни до Регламенту ВР також є нікчемними, оскільки вони порушують Основний Закон. Ті фракції, які начебто намагались створити коаліцію, тобто Партія регіонів, КПУ та Блок Литвина, в сумі мають тільки 219 голосів. За існуючої конфігурації у парламенті вони не зможуть створити коаліцію. Єдина можливість – нові вибори до ВР», - сказав О.ЧОРНОВОЛЕНКО.

При цьому він спрогнозував, що новий прем’єр-міністр своєю діяльністю поверне «азаровщину», від якої страждав український народ в минулі роки. «Раніше М.АЗАРОВ виконував обов’язки прем’єр-міністра декілька разів. Можна сказати, що фактично ми матимемо ту саму «азаровщину», яку ми мали в попередні роки під час президентства Л.КУЧМИ та В.ЮЩЕНКА», - відзначив депутат.

О.ЧОРНОВОЛЕНКО назвав ганебним призначення Дмитра ТАБАЧНИКА на посаду міністра освіти і науки, чим, на його думку, нова влада вкотре продемонструвала свою антидержавність.

Також він висловив здивування з приводу призначення Василя ЦУШКА міністром економіки. «Поставити людину на таку посаду, яка ніколи не була економістом, є нонсенсом», - відзначив народний депутат.