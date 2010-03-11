Тимошенко подала до суду на Литвина

Блок Юлії Тимошенко вимагатиме дострокових виборів до Верховної Ради у разі визнання судами незаконності дій голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, який оголосив про розпуск демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сказала сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ми будемо заявляти про те, що немає коаліції 30 днів, 60 днів немає уряду, і треба проводити дострокові парламентські вибори, тому що не може нелегітимно працювати влада, не може нелегітимно працювати коаліція і парламент», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ нагадала, що її політична сила звернулася до адміністративного суду з позовом щодо незаконності дій В.ЛИТВИНА у зв’язку з оголошенням про розпуск демократичної коаліції, а також до адміністративного і до Конституційного Суду щодо неконституційності змін до закону про Регламент Верховної Ради.

«Ми вирішили, що зараз є найбільш ефективним звернутися до судової гілки влади і ще раз перевірити, чи існує в Україні Конституційний Суд, чи існує в Україні адміністративний суд, і зрозуміти, взагалі, чи можемо ми, як опозиція, мати такий інструмент боротьби за державні інтереси, як суди. І після цього ми будемо далі приймати рішення», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.