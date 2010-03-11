Нинішній склад Кабміну, можливо, ще зміниться

Заступник голови Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН не виключає замін у новопризначеному складі Кабінету міністрів, якщо деякі міністри не впораються з виконанням своїх обов`язків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в програмі "Я так думаю" на 5-му телеканалі.

"Вони будуть замінені на кращих міністрів", - заявила Н.Герман.

Вона зазначила, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ створив центр стратегічних реформ, який розроблятиме політику держави і уряду. "У президентській адміністрації знаходитиметься той двигун, який генеруватиме ідеї і механізми їх реалізації. Я сподіваюся на високий авторитет Президента, на його силу і вміння дисциплінувати команду. Повірте мені, ЯНУКОВИЧ уміє людей примусити працювати, і цей уряд працюватиме. Можливо між міністрами, між Кабміном і Адміністрацією і будуть тертя, але ніколи не буде конфліктів і сварки. Повірте, ця команда працюватиме і працюватиме як хороший годинниковий механізм", - заявила Г.ГЕРМАН.

При цьому вона не виключила, що після зміни складу Кабміну до його складу зможуть ввійти і жінки.