Меджліс ініціює кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ

Меджліс кримських татар ініціює порушення кримінальної справи стосовно Анатолія МОГИЛЬОВА, призначеного сьогодні на посаду міністра внутрішніх справ України, за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам лідер Меджлісу, депутат Верховної Ради України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.

За його словами, «у нас готове звернення про порушення проти цієї людини кримінальної справи за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі». Підставою М.ДЖЕМІЛЄВ називає вислови «фашистського гатунку» в ЗМІ.

Він заявив, що Меджліс «особливо не розраховує» на українські суди, тому, найімовірніше, звертатиметься в європейські інстанції.

Крім того, М.ДЖЕМІЛЄВ має намір порушити питання про А.МОГИЛЬОВА в Європарламенті, де в лідера кримських татар запланований виступ.

М.ДЖЕМІЛЄВ назвав небезпечним для України призначення А.МОГИЛЬОВА главою МВС. «Сумно для країни, що люди з такими думками обіймають великі пости», - сказав керівник Меджлісу.

*** У 2007 році А.МОГИЛЬОВ очолював кримську міліцію.

Під час виборів Президента України А.МОГИЛЬОВ керував кримським штабом Віктора ЯНУКОВИЧА.