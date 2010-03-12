Янукович позвільнював радників Ющенка

08:15, 12 березня 2010
Політика
3067 0

Та призначив власних

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив ротацію радників глави держави.

Рядом указів, тексти яких розміщені на офіційному сайті Президента, були звільнені такі позаштатні радники попереднього глави держави Віктора ЮЩЕНКА: Володимир БОНДАР, Станіслав АРЖЕВІТІН, Ігор ВАРДИНЕЦЬ, Іван ДІЯК, Микола ПОЛІЩУК, Юрій КАРАСИК, Сергій КИРИЧЕНКО, Олексій РИБАК, Євген МАРЧУК, Харес ЮССЕФ, Михайло СЕНДАК, Володимир МОЙСИК. Також Валерія ІВАСЮКА було звільнено з посади радника Президента України.

Водночас новими позаштатними радниками Президента В.ЯНУКОВИЧ призначив Миколу ДЕМЯНКА, Леоніда КОЖАРУ, Володимира РИБАКА, Миколу ДЖИГУ, Юрія САМОЙЛЕНКА, Олександра КУЗЬМУКА, Михайла ЧЕЧЕТОВА, Сергія ТУЛУБА, Михайла ПАПІЄВА, В`ячеслава ОЛЕЩЕНКА, Анатолія КІНАХА, Володимира ДЕМИДКА.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter