Янукович позвільнював радників Ющенка

Та призначив власних

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив ротацію радників глави держави. Рядом указів, тексти яких розміщені на офіційному сайті Президента, були звільнені такі позаштатні радники попереднього глави держави Віктора ЮЩЕНКА: Володимир БОНДАР, Станіслав АРЖЕВІТІН, Ігор ВАРДИНЕЦЬ, Іван ДІЯК, Микола ПОЛІЩУК, Юрій КАРАСИК, Сергій КИРИЧЕНКО, Олексій РИБАК, Євген МАРЧУК, Харес ЮССЕФ, Михайло СЕНДАК, Володимир МОЙСИК. Також Валерія ІВАСЮКА було звільнено з посади радника Президента України. Водночас новими позаштатними радниками Президента В.ЯНУКОВИЧ призначив Миколу ДЕМЯНКА, Леоніда КОЖАРУ, Володимира РИБАКА, Миколу ДЖИГУ, Юрія САМОЙЛЕНКА, Олександра КУЗЬМУКА, Михайла ЧЕЧЕТОВА, Сергія ТУЛУБА, Михайла ПАПІЄВА, В`ячеслава ОЛЕЩЕНКА, Анатолія КІНАХА, Володимира ДЕМИДКА.

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