Регіонали стурбовані, що в залі немає БЮТ

Фракція Блоку Юлії Тимошенко поки що не бере участі у пленарному засіданні Верховної Ради, оскільки проводить своє засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні головуючий на засіданні парламенту віце-спікер Микола ТОМЕНКО.

Таке оголошення М.ТОМЕНКО змушений був зробити, оскільки лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ висловив обурення відсутністю депутатів від БЮТ на засіданні. Він зауважив, що таким чином ця політична сила намагається зірвати роботу парламенту. О.ЄФРЕМОВ запропонував у такому разі взагалі сьогодні не проводити засідання.

У свою чергу головуючий М.ТОМЕНКО зазначив, що така відсутність пов’язана виключно з організаційними моментами, оскільки проходить засідання фракції БЮТ. Він запевнив, що відразу після закінчення засідання члени фракції БЮТ повернуться до сесійної зали.