Медведько вимагає від усіх силовиків шукати, куди Тимошенко поділа гроші

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО закликає правоохоронні і контролюючі органи долучитися до перевірки використання бюджетних коштів Кабінетом міністрів Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на координаційній нараді керівників правоохоронних органів, участь в якій бере Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Вимагаю від причетних правоохоронних органів і контролюючих організацій активно долучитися до роботи та представити конкретні результати», - сказав генпрокурор.

Він зауважив, що Генпрокуратурою за дорученням Президента вже ретельно вивчається законність використання попереднім урядом бюджетних коштів, у тому числі отриманих від міжнародних організацій.

Також, аналізуючи діяльність попереднього уряду, генпрокурор наголосив, що в Кабінеті міністрів не знаходилося коштів на боротьбу з бідністю.

«Найвищими урядовцями ігнорувалися вимоги закону щодо підвищення соціальних стандартів. Нами була опротестована постанова уряду, якою пенсіонерів позбавили права на перерахунок пенсій у січні 2010 року”, - сказав він.

Крім того, за словами А.МЕДВЕДЬКА, “урядом тричі незаконно звільнялися від сплати внесків до Пенсійного фонду та інших соціальних фондів вугледобувні підприємства - до Пенсійного фонду не сплачено понад 3,5 млрд. грн. половиною підприємств вугледобувної галузі”.