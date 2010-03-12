Табачника вже запрошують до відставки

Депутатська група «За Україну!» закликає міністра освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА добровільно подати у відставку, не чекаючи розгляду у Верховній Раді відповідного проекту постанови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, лідер групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він зауважив, що представники групи «За Україну!» сьогодні зареєстрували у парламенті проект постанови про звільнення Д.ТАБАЧНИКА.

«Мотивація полягає у тому, що його висловлювання прямо заперечували територіальну цілісність України, принижували честь і гідність українського народу, закликали до порушення єдності української нації», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, депутатська група готова обгрунтувати всі свої звинувачення на адресу Д.ТАБАЧНИКА.

«Тому ми уповноважені запросити Дмитра ТАБАЧНИКА до відставки», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він не виключив, що депутати можуть проголосувати за відставку Д.ТАБАЧНИКА. В.КИРИЛЕНКО пояснив це тим, що значна кількість членів фракції Партії регіонів заявляють, що робили все, аби Д.ТАБАЧНИК не став міністром. «Якщо їх позиція буде послідовною, то ми дістанемо голоси», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 березня, разом з іншими членами уряду Д.ТАБАЧНИКА було призначено на посаду міністра освіти і науки України.

Цього ж дня партія “За Україну!” заявила, що розцінює це призначення як особливо цинічне, “навіть на тлі всього складу нового уряду”, та попередила Д.ТАБАЧНИКА, що боротиметься зі спробами ревізії патріотичної освіти всіма законними методами.

У відповідній заяві партія “За Україну!” наголосила, що метою призначення Д.ТАБАЧНИКА міністром освіти й науки “є знищення системи об’єктивного оцінювання знань, руйнування української гуманітарної освіти і русифікація молодого покоління українців”.

“Дмитро ТАБАЧНИК, як і будь-який інший посадовець, який спробує зазіхнути на український зміст освіти, ревізувати систему незалежного тестування випускників чи почати нав’язування в освіті російської мови, отримає рішучу відсіч українського народу”, - запевнили автори заяви.

В.КИРИЛЕНКО вже зареєстрував у парламенті проект постанови про звільнення Д.ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти і науки України.