БЮТ вимагатиме від влади виплат «юлиної» тисячі

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що фракція БЮТ у парламенті вимагатиме від правлячої коаліції зберегти у державному бюджеті на 2010 рік видатки на продовження виплат вкладникам Ощадбанку СРСР компенсацій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ми обов’язково будемо наполягати, щоб продовжувати масштабні виплати заощаджень вкладникам Ощадбанку Радянського Союзу. Я була першим прем’єр-міністром, який 8 млн. людей виплатив перший транш. Двом мільйонам ми не встигли виплатити через те, що парламент заблокував зміни до бюджету", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, фракція БЮТ також наполягатиме при ухваленні державного бюджету-2010 на плануванні видатків для забезпечення виплат підвищеної грошової допомоги Героям України, ветеранам Другої світової війни, а також учасникам бойових дій.

"Ми будемо захищати в бюджеті на 2010 рік виплати ветеранам Другої світової війни, Героям Радянського Союзу, ветеранам Соціалістичної праці... Але справжнім Героям України, не таким, як БОЙКО і інші, я не буду перераховувати", - підкреслила лідер БЮТ.

"Ми якраз в кризові роки збільшили виплати учасникам бойових дій, ветеранам Другої світової війни, виплати до Дня Перемоги. І зараз, коли криза завершується, а економіка потроху зростає, необхідно зберегти такі виплати. Держава зобов’язана належно оцінювати справжніх героїв-українців. Вперше в 2009 році були встановлені досить великі грошові виплати", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.