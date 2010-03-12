Янукович здав у архів свої «чудові спогади»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ припинив діяльність опозиційного уряду, який він очолював, перебуваючи в опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною пропозицією він виступив перед новими членами уряду, які, за його словами, у своїй більшості входили до опозиційного уряду.

«Як кажуть, можна покласти в архів (діяльність в опозиційному уряді – УНІАН), тому що це чудові спогади нашої співпраці», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він зауважив, що опозиційний уряд має багато напрацювань, які зараз потрібно переглянути щодо їх актуальності і, можливо, використати у роботі вже діючого Кабінету міністрів.

Разом з тим В.ЯНУКОВИЧ висловився за співпрацю з опозицією. Він підкреслив, що співпраця з опозицією має бути спрямована на розвиток країни.