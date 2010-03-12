Львівська облрада збереться, щоб вимагати відставки Табачника

17 березня відбудеться позачергова сесія Львівської обласної ради, під час якої буде розглянуто одне питання - Звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем‘єр-міністра Миколи АЗАРОВА, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА «Про звільнення з посади міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.

Як інформує прес-служба, таке рішення було ухвалено сьогодні керівництвом Львівської облради у зв‘язку з тим, що «Дмитро ТАБАЧНИК неодноразово заявляв свою проросійську позицію і необ’єктивно та некоректно висловлювався щодо Галичини».

На позачергове засідання сесії облради будуть запрошені представники освітянських кіл та громадських організацій Львівщини.