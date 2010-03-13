Експерти: нинішній уряд протримається два з половиною роки

Новопризначений український уряд має великі шанси утриматися при владі до наступних парламентських виборів, які мають відбутися восени 2012 року.

Про це йдеться в аналізі Центру Східних досліджень (OSW, Варшава), текстом якого володіє УНІАН.

Польські експерти зазначили, що сформований за підтримки комуністів, народних депутатів з Блоку Литвина, позафракційних народних депутатів та кількох депутатів із опозиційних фракцій, уряд де-факто буде повністю підконтрольний Партії регіонів.

Аналітики назвали призначеного главою уряду Миколу АЗАРОВ несамостійною фігурою зі слабкою позицією, яка призведе до того, що реальну політику уряду визначатиме Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Експерти також зазначають, що учасники коаліції призначили новий уряд під загрозою взагалі не потрапити до парламенту у випадку проведення дострокових парламентських виборів, що практично гарантує Партії регіонів стабільність її правління.

«Це означає, що уряд АЗАРОВА має реальну перспективу залишитися при владі аж до парламентських виборів восени 2012 року», - зазначається в аналізі.