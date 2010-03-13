Міністр фінансів упевнений, що Україні дефолт не загрожує
15:56, 13 березня 2010Політика
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...незважаючи на складну ситуацію
На сьогодні, незважаючи на складну ситуацію у фінансовій системі України, в країні немає загрози дефолту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО.
«Ні. Я вас запевняю, що ні», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО, відповідаючи на питання, чи є така загроза.
Як повідомляв УНІАН, 2 березня перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА висловила думку, що на сьогодні ситуація з внутрішніми боргами України може свідчити про існування ризиків технічного дефолту, тоді як ситуація із зовнішніми боргами таких ризиків не демонструє.
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