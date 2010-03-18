Янукович призначив херсонського губернатора і каже, що це не штрафбат

13:24, 18 березня 2010
Політика
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Президент зустрівся з керівниками АРК 

Анатолій ГРИЦЕНКО
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив колишнього голову Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолія ГРИЦЕНКА головою Херсонської обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні у Сімферополі під час зустрічі з керівниками АРК.

«Мені мої помічники сказали, що це – штрафний батальйон. Але я говорю їм, це - ударна група», - прокоментував таке своє кадрове рішення стосовно А.ГРИЦЕНКА Президент.

 

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