Янукович призначив херсонського губернатора і каже, що це не штрафбат
13:24, 18 березня 2010Політика
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Президент зустрівся з керівниками АРК
|Анатолій ГРИЦЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні у Сімферополі під час зустрічі з керівниками АРК.
«Мені мої помічники сказали, що це – штрафний батальйон. Але я говорю їм, це - ударна група», - прокоментував таке своє кадрове рішення стосовно А.ГРИЦЕНКА Президент.
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