Янукович призначив херсонського губернатора і каже, що це не штрафбат

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив колишнього голову Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолія ГРИЦЕНКА головою Херсонської обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні у Сімферополі під час зустрічі з керівниками АРК.

«Мені мої помічники сказали, що це – штрафний батальйон. Але я говорю їм, це - ударна група», - прокоментував таке своє кадрове рішення стосовно А.ГРИЦЕНКА Президент.